В США пассажиры госпитализированы после резкого сброса самолетом высоты

Пассажиры и экипаж Airbus 320 авиакомпании JetBlue, летевшего из мексиканского Канкуна в американский Нью-Джерси, доставлены в больницу после того, как лайнер резко сбросил высоту в небе над США, материал New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что борт совершил экстренную посадку во Флориде.
Число пострадавших пока не называется. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), причину, по которой самолет стал терять высоту пока не выяснили.
«Наша команда вывела самолет из эксплуатации для проверки, и мы проведем полное расследование, чтобы определить причину», — заявили в авиакомпании.
FAA начало расследование инцидента.