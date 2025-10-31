В Домодедово задержана заочно арестованная россиянка: в чем обвиняют Абдулмуталибову*

В московском аэропорту Домодедово правоохранители задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову*, которая была заочно арестована и объявлена в международном розыске по обвинению в участии в террористической организации. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.