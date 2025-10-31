В Домодедово задержана заочно арестованная россиянка: в чем обвиняют Абдулмуталибову*

В московском аэропорту Домодедово правоохранители задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову*, которая была заочно арестована и объявлена в международном розыске по обвинению в участии в террористической организации. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Абдулмуталибовой* предъявлено обвинение по статьям за содействие террористической деятельности, а также за участие в деятельности террористической организации. Теперь Абдулмуталибова* этапируют в Дагестан, где возбуждено дело, и поместят в СИЗО-1.
Ранее политический блогер Максим Кац** был объявлен в розыск по линии всех государств-членов Интерпола. В данный момент в объединение входят 196 стран. Это сильно ограничивает блогеру возможность скрыться от оперативно-розыскных мероприятий.
А в федеральный розыск МВД объявило экс-офицера российской армии. Военный Лев Ступников перешел на сторону ВСУ. Он течение семи месяцев передавал координаты позиций Вооруженных сил России украинской стороне.
* — Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
**- признан иноагентом на территории России.