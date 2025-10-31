Ричмонд
Россиянам рассказали, какие взносы нужно платить для пенсии в 25 тысяч рублей

Для того чтобы получать пенсию в размере 25 тысяч рублей, самозанятому россиянину нужно платить взносы в Соцфонд в размере 447 тысяч рублей ежегодно в течение 15 лет. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, самозанятые могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов. Благодаря этому россияне могут получать не социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а страховую пенсию по старости.

— Необходимым требованием для получения страховой пенсии является наличие стажа не менее 15 лет. Накопление 110,455 пенсионных баллов обеспечит получение пенсии в размере 25 тысяч рублей, — заявила Подольская в беседе с ТАСС.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты в первые 11 дней месяца, поступят два платежа перед Новым годом: в начале и в конце декабря. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Вечерняя Москва» узнала у председателя президиума Союза пенсионеров России, как будут начислять пенсии в декабре.