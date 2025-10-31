Обката нового «Балтийца» в коричневом цвете проходит в метро Петербурга

Первый состав поезда «Балтиец» прибыл в Северную столицу ещё летом. Программой масштабного обновления парка подвижного состава предусмотрено включение улучшения метрополитена среди десяти важнейших направлений развития региона. За этот год парк поездов Петербурга расширился на целых 15 новых единиц техники. Первоначально новые составы начали эксплуатироваться на красной ветке, восемь вагонов светло-фиолетового цвета успешно обслуживают Фрунзенско-Приморскую линию, а теперь готовится к запуску шестнадцативагонный состав в коричневой гамме для обслуживания Красносельско-Калининской ветки.