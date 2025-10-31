Из Минска — в Беловежскую пущу: БЖД объявила даты новогодних туров к Деду Морозу

Поезда будут курсировать из Минска 12−13, 20−21,
Составы сформированы из купейных вагонов, а в пути пассажиров будут сопровождать проводницы в образе Снегурочек. Из Бреста туристов доставят в пущу на автобусах.
Программа поездки включает посещение резиденции белорусского Деда Мороза с резными домиками, сказочными скульптурами, теремом Снегурочки, волшебной мельницей, Аллеей знаков восточного календаря и Поляной двенадцати месяцев. Туристов также ждут блины и травяной чай в «Хате Деда Мороза», экскурсия в Музей природы и фото-сафари в зоовольерном комплексе.
В прошлом сезоне в проекте приняли участие более 1,5 тысячи человек, включая туристов из Латвии, посетивших Беларусь по безвизу.