Из Минска — в Беловежскую пущу: БЖД объявила даты новогодних туров к Деду Морозу

Белорусская железная дорога откроет сезон новогодних путешествий в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще с 12 декабря.

Источник: Смартпресс

Поезда будут курсировать из Минска 12−13, 20−21, 24—25 декабря, а также 6−7 и 9—10 января, сообщает пресс-служба БЖД.

Составы сформированы из купейных вагонов, а в пути пассажиров будут сопровождать проводницы в образе Снегурочек. Из Бреста туристов доставят в пущу на автобусах.

Программа поездки включает посещение резиденции белорусского Деда Мороза с резными домиками, сказочными скульптурами, теремом Снегурочки, волшебной мельницей, Аллеей знаков восточного календаря и Поляной двенадцати месяцев. Туристов также ждут блины и травяной чай в «Хате Деда Мороза», экскурсия в Музей природы и фото-сафари в зоовольерном комплексе.

В прошлом сезоне в проекте приняли участие более 1,5 тысячи человек, включая туристов из Латвии, посетивших Беларусь по безвизу.