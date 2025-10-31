Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

43% операций в Беларуси приходится именно на эти вмешательства

Хирург Руммо сказал, каких именно операций стало 43% в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, 43% каких операций приходится именно на эти вмешательства в Беларуси, пишет БелТА.

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦ) Олег Руммо обратил внимание на то, что в республике возросла до 43% (было 25%) доля малоинвазивных операций. В отдельных регионах таких вмешательств — 70%.

— Серьезно расширен спектр выполняемых малоинвазивных операций, -подчеркнул хирург.

Руммо отметил, что одними из драйверов процесса распространения по стране малоинвазивных операций являются специалисты Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента. Центром, университетскими клиниками и другими структурами проводится работа по распространению этих технологий в регионы.

Еще хирург Руммо сказал, что Беларусь закупит в Китае роботов для хирургических операций.

Ранее еще сенатор Ирина Абельская заявила про пересмотр подходов к диспансеризации в Беларуси.