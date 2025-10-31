43% операций в Беларуси приходится именно на эти вмешательства

Стало известно, 43% каких операций приходится именно на эти вмешательства в Беларуси, пишет БелТА.
Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦ) Олег Руммо обратил внимание на то, что в республике возросла до 43% (было 25%) доля малоинвазивных операций. В отдельных регионах таких вмешательств — 70%.
— Серьезно расширен спектр выполняемых малоинвазивных операций, -подчеркнул хирург.
Руммо отметил, что одними из драйверов процесса распространения по стране малоинвазивных операций являются специалисты Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента. Центром, университетскими клиниками и другими структурами проводится работа по распространению этих технологий в регионы.
Еще хирург Руммо сказал, что Беларусь закупит в Китае роботов для хирургических операций.
Ранее еще сенатор Ирина Абельская заявила про пересмотр подходов к диспансеризации в Беларуси.