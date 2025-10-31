Стало известно, когда большегрузам могут запретить ездить по Башкирии

В республике для сохранности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в период весенней распутицы и в летние месяцы при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 планируют ввести временное ограничение движения для большегрузов — с 1 апреля по 30 апреля и с 1 июня по 31 августа 2026 года. Соответствующий документ минтранса Башкирии имеется в распоряжении ИА «Башинформ».