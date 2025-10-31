Стало известно, когда большегрузам могут запретить ездить по Башкирии

В республике для сохранности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в период весенней распутицы и в летние месяцы при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 планируют ввести временное ограничение движения для большегрузов — с 1 апреля по 30 апреля и с 1 июня по 31 августа 2026 года. Соответствующий документ минтранса Башкирии имеется в распоряжении ИА «Башинформ».
Из него следует, что для транспортных средств в указанный период установят допустимую нагрузку на ось — не более 6 тонн. Временное ограничение движения в весенний период не.
затронет ряд машин, например, пассажирские автобусы, грузовики с топливом, сельскохозяйственную технику, занятую на сельхозработах, спецмашины, задействованные в строительной сфере, и другие.
Отмечается, что не введение временного ограничения движения большегрузных транспортных средств минтранс РБ считает критическим, в связи с тем, что это приводит к значительному разрушению автодорог и резкому росту затратам на их восстановление.
Ранее в Башкирии были названы меры по защите дорог от воздействия большегрузов.