Эксперты рассказали, как «эволюционировала» мошенническая схема в Интернете

Аферисты, в прошлом ограничивавшиеся фишинговой ссылкой и просьбой проголосовать в конкурсе, стали создавать в мессенджерах поддельные аккаунты «группы поддержки» с убедительным текстом. Мошенники также создают несколько аккаунтов-ботов, создающих видимость активности в группе. Для реальных пользователей возможность писать сообщения закрывается.