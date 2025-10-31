Эксперты рассказали, как «эволюционировала» мошенническая схема в Интернете

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что схема «проголосуй за моего родственника в конкурсе», к которой часто прибегают мошенники, стала сложнее.
Аферисты, в прошлом ограничивавшиеся фишинговой ссылкой и просьбой проголосовать в конкурсе, стали создавать в мессенджерах поддельные аккаунты «группы поддержки» с убедительным текстом. Мошенники также создают несколько аккаунтов-ботов, создающих видимость активности в группе. Для реальных пользователей возможность писать сообщения закрывается.
Мошенники стремятся, чтобы пользователь поверил им и прошел по фишинговой ссылке, что может привести к краже данных.
