С заботой о животных: как Россия наращивает производство ветпрепаратов

«Есть вакцины, которые находятся на стадии разработки и проходят клинические и доклинические испытания. А вакцины, которые мы сейчас разрабатываем с научными организациями, не только будут импортозамещением, но и в некоторым смысле импортоопережением, потому что будут сделаны с использованием тех технологий, которые сегодня еще не применяются на практике. Ключевые критерии новой вакцины: она должна быть безопасной, эффективной и экономичной», — рассказал Олег Акилин.