С заботой о животных: как Россия наращивает производство ветпрепаратов

В 2025 году доля российских производителей на отечественном рынке ветеринарных вакцин увеличилась до 64%, что на 15% больше, чем в 2023 году. Такой рост обусловлен введением в 2022 году ускоренной процедуры регистрации отечественных лекарств. После этого на рынке появилось 268 новых российских препаратов. Создавать и развивать современную инфраструктуру производителей лекарственных средств для ветеринарного применения помогает инициированный Президентом национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
При его поддержке необходимым оборудованием оснащают лаборатории государственных образовательных и научно-исследовательских организаций, которые разрабатывают лекарственные препараты для ветеринарного применения. Планируется, что к 2030 году уровень обеспеченности отрасли животноводства химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами отечественного производства достигнет 70%.
Импортоопережение.
В числе активных разработчиков вакцин для ветеринарного применения — Щелковский биокомбинат в Московской области. Предприятие уже более пяти лет работает над импортозамещением и, по словам директора Щелковского биокомбината Олега Акилина, за последние пять лет произвело 12 вакцин.
«Есть вакцины, которые находятся на стадии разработки и проходят клинические и доклинические испытания. А вакцины, которые мы сейчас разрабатываем с научными организациями, не только будут импортозамещением, но и в некоторым смысле импортоопережением, потому что будут сделаны с использованием тех технологий, которые сегодня еще не применяются на практике. Ключевые критерии новой вакцины: она должна быть безопасной, эффективной и экономичной», — рассказал Олег Акилин.
Ежегодная модернизация, автоматизация и закупка нового оборудования позволяют комбинату производить вакцины по стандартам GMP (соблюдение изготовителем лекарственных препаратов ряда требований производственной практики). За последние пять лет Щелковский биокомбинат увеличил выпуск вакцин в 3,6 раза.
«Это очень сильный скачок. У предприятия никогда не было такого количества вакцин», — подчеркнул Олег Акилин.
Сейчас в разработке у комбината более 10 вакцин, часть препаратов проходит регистрацию.
Здоровые цеплята.
Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) во Владимирской области на протяжении 65 лет производит ветеринарные препараты для специфической диагностики и профилактики заболеваний животных. Таким образом обеспечивается эпизоотическое благополучие, то есть отсутствие у животных опасных заразных болезней. В октябре ученые центра зарегистрировали новый ветеринарный препарат — «ВНИИЗЖ ИББ-Медиус». Эта вакцина предназначена для профилактики инфекционной бурсальной болезни (болезни Гамборо) — вирусного заболевания, которое негативно воздействует на иммунную систему цыплят в возрасте от 2 до 15 недель, из-за чего они становятся уязвимыми к другим инфекциям, что может нанести большой ущерб как фермам, так и экономике.
«Новый препарат создан на основе вируса инфекционной анемии цыплят, выделенного на одной из российских птицефабрик. Вакцина прошла лабораторные испытания в ВНИИЗЖ, а также клинические испытания в промышленных условиях на птицефабриках Липецкой и Пензенской областей, Ставропольского края и Башкирии на более чем 250 тыс. голов. Испытания подтвердили безопасность и высокую эффективность препарата», — прокомментировала заведующая лабораторией профилактики болезней птиц ВНИИЗЖ, кандидат ветеринарных наук Наталья Мороз.
Специалисты учреждения подтвердили, что этот препарат формирует стойкий иммунитет и не наносит вред здоровью птиц. Вакцину планируют выпускать во флаконах по 500 доз.
Глобальный вызовов для медицины.
Один из глобальных вызовов для современной медицины — селекция штаммов, устойчивых к действию антибиотиков. Эта проблема затрагивает и ветеринарную медицину. Ученые Саратовского госуниверситета генетики, биотехнологий и инженерии имени Н. И. Вавилова для защиты птиц от инфекций разрабатывают инновационные препараты на основе веществ, выделенных из насекомых. Научно-исследовательская работа в этом направлении ведется с 2014 года под руководством директора института ветеринарной медицины и фармации Вавиловского университета, доктора биологических наук Ольги Ларионовой. По этой тематике опубликовано более 30 научных статей, получено четыре российских патента.
«Выделение антимикробных субстанций из насекомых для борьбы с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами обусловлено несколькими факторами: высокой приспособляемостью насекомых к агрессивным условиям окружающей среды и устойчивостью к патогенным микроорганизмам, большим видовым разнообразием насекомых, а кроме этого — возможностью их промышленного разведения в искусственных условиях», — пояснила Ольга Ларионова.
Исследователи выделили из насекомых антимикробные пептиды и на их основе создали препараты, которые успешно испытали.
«Установлено, что при профилактике сальмонеллеза цыплят эффективность применения композиции антимикробных пептидов составила 93,3%», — сообщила Ольга Ларионова.
Ученые также выяснили, что новые препараты могут усиливать действие доступных на рынке антибиотиков, что позволяет снижать их дозировку без потери эффективности. Такой подход помогает не только защищать здоровье птиц, но и решить проблему резистентности к противомикробным препаратам, которая возникает при их неконтролируемом использовании.
Основная задача национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости, а также обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. По нацпроекту создают и модернизируют объекты инфраструктуры производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, оснащают государственные образовательные и научно-исследовательские организации современным оборудованием, а также предоставляют льготные инвестиционные кредиты на строительство и модернизацию предприятий по производству ветеринарных препаратов. Планируется, что к 2030 году уровень обеспеченности отрасли животноводства химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами отечественного производства достигнет 70%.