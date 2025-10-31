Ричмонд
В Башкирии сменился глава православной митрополии

Митрополит Никон ушел на покой, новым главой епархии стал епископ Филарет.

Источник: Комсомольская правда

В Русской православной церкви произошли кадровые изменения в руководстве Уфимской епархии. На заседании Священного синода, состоявшемся 30 октября, было удовлетворено прошение митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона об уходе на покой.

Такое решение связано с достижением архиереем 75-летнего возраста, что согласно церковному уставу является основанием для подачи соответствующего прошения. Члены Синода выразили благодарность митрополиту Никону за многолетний вклад в развитие церковной жизни в Башкирии.

Новым главой Уфимской епархии и Башкортостанской митрополии избран епископ Барышский и Инзенский Филарет, который был освобожден от прежних обязанностей. За активную церковную деятельность ему объявлена благодарность.

Временно исполнять обязанности руководителя Барышской епархии будет митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин.

Бывшему митрополиту Никону определено местом постоянного проживания Уфа, где он будет продолжать получать содержание от епархиального управления.

