В Башкирии сменился глава православной митрополии

В Русской православной церкви произошли кадровые изменения в руководстве Уфимской епархии. На заседании Священного синода, состоявшемся 30 октября, было удовлетворено прошение митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона об уходе на покой.
Такое решение связано с достижением архиереем 75-летнего возраста, что согласно церковному уставу является основанием для подачи соответствующего прошения. Члены Синода выразили благодарность митрополиту Никону за многолетний вклад в развитие церковной жизни в Башкирии.
Новым главой Уфимской епархии и Башкортостанской митрополии избран епископ Барышский и Инзенский Филарет, который был освобожден от прежних обязанностей. За активную церковную деятельность ему объявлена благодарность.
Временно исполнять обязанности руководителя Барышской епархии будет митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин.
Бывшему митрополиту Никону определено местом постоянного проживания Уфа, где он будет продолжать получать содержание от епархиального управления.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.