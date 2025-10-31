Хирург Руммо: Беларусь закупит в Китае роботов для операций

Минздрав Беларуси прорабатывает закупку в Китае роботизированных комплексов для проведения хирургических операций, пишет БелТА.
Так, по словам директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦ) Олега Руммо, в республике в ближайшее время ожидается переход на новый уровень малоинвазивных вмешательств — роботическую хирургию.
— В регионы пока инсталлировать их не имеет смысла, но в ведущих лечебных учреждениях такие роботические комплексы должны быть, — уверен белорусский хирург.
Так, уже в декабре ожидается поставка в МНПЦ одного из самых современных китайских роботов. И Минздрав принял решение в 2026 году инициировать закупку роботизированных комплексов еще для нескольких центров, в том числе для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и РНПЦ детской хирургии. Прорабатываются вопросы закупки комплексов в областные больницы.
— Если эти технологии станут не столь дорогими и продемонстрируют свое преимущество перед лапароскопией, мы будем готовы к тому, чтобы обучить специалистов в районах, — подытожил директор центра.
