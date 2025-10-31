Хирург Руммо: Беларусь закупит в Китае роботов для операций

Так, уже в декабре ожидается поставка в МНПЦ одного из самых современных китайских роботов. И Минздрав принял решение в 2026 году инициировать закупку роботизированных комплексов еще для нескольких центров, в том числе для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и РНПЦ детской хирургии. Прорабатываются вопросы закупки комплексов в областные больницы.