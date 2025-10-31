На Култукском тракте образовалась многокилометровая пробка. Судя по онлайн-картам затор начинается от постановочного пункта «159 км» и заканчивается чуть дальше остановки «Земляничный». Автомобилисты стоят в обе стороны.
По предварительной информации грузовик не вошел в поворот и перекрыл проезд на серпантине.
Водителям стоит временно воздержаться от поездок в сторону Байкала, пока движение на проезжей части не восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погиб 39-летний водитель cедана, который выехал на «встречку».