Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора перенесли на декабрь

При этом наиболее продаваемым среди жителей Подмосковья автомобилем остается китайский кроссовер Haval Jolion. Так, с начала этого года в регионе было продано более четырех тысяч экземпляров этой модели. Следующую строчку в рейтинге занимает LADA Granta.