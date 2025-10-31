Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора перенесли на декабрь

Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили будет перенесен на декабрь. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Минпромторге РФ.
— Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года), — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Уточняется, что соответствующее решение принято с учетом интересов россиян, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации законопроекта.
Ранее стало известно, что российские таможенные органы не меняли подхода к проверке уплаты утилизационного сбора за транспорт, в том числе в отношении автомобилей, которые ввозят в РФ из стран ЕАЭС.
При этом наиболее продаваемым среди жителей Подмосковья автомобилем остается китайский кроссовер Haval Jolion. Так, с начала этого года в регионе было продано более четырех тысяч экземпляров этой модели. Следующую строчку в рейтинге занимает LADA Granta.