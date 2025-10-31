Плесень Aspergillus niger сделала смазку механизмов эффективнее

Уточняется, что воздушная среда насыщена бактериями и грибами, которые способны попадать внутрь смазочных материалов как до начала эксплуатации, так и в процессе работы оборудования. Это снижает их эксплуатационные качества и способствует возникновению повреждений поверхностей трущихся элементов. Несмотря на значительный прогресс в изучении процессов трения и износа в условиях механических нагрузок, температурных воздействий и химического состава смазок, воздействие микроорганизмов остается недостаточно изученным фактором.