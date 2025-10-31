«Мы вполне готовы к этому переходу»: в ОП заявили о неизбежности перехода России на 12-летнее школьное обучение

Российская система образования обладает всем необходимым для перехода на 12-летнюю модель школьного обучения. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что в большинстве развитых стран 12-летнее образование начинается с шести лет, и российские дети ни в чем не уступают своим сверстникам из Японии, Китая или Европы. Гриб выразил убеждение, что вопрос перехода является лишь вопросом времени, и важно обсуждать эту идею без лишней паники.
«Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — указал он.
По его словам, переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские рабочие места и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Гриб добавил, что идея 12-летнего образования уже де-факто реализуется в стране. Последний год обучения в детских садах можно рассматривать как подготовительный класс или «нулевку».
Замсекретаря Общественной палаты подчеркнул, что текущее обсуждение перехода является лишь началом диалога и не предполагает немедленных изменений. Он указал на опыт технологически развитых стран, где этот процесс уже идет, и призвал общество внимательно рассмотреть данный вопрос.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Эта норма вступила в силу с 1 сентября. Если профили обучения различаются — сдача ЕГЭ остаётся обязательной. По мнению авторов данного проекта, нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов.