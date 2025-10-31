«Мы вполне готовы к этому переходу»: в ОП заявили о неизбежности перехода России на 12-летнее школьное обучение

Он отметил, что в большинстве развитых стран 12-летнее образование начинается с шести лет, и российские дети ни в чем не уступают своим сверстникам из Японии, Китая или Европы. Гриб выразил убеждение, что вопрос перехода является лишь вопросом времени, и важно обсуждать эту идею без лишней паники.