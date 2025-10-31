МВД сообщило об эволюции мошеннической схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Традиционная мошенническая схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует: вместо одной просьбы перейти по ссылке аферисты теперь строят многоэтапную подделку. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.