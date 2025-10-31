МВД сообщило об эволюции мошеннической схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Традиционная мошенническая схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует: вместо одной просьбы перейти по ссылке аферисты теперь строят многоэтапную подделку. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
— Клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность, — написали в Telegram-канале ведомства.
В итоге мошенники заставляют жертв переходить по ссылке, после чего может произойти компрометация аккаунта, кража данных или загрузка вредоносного ПО.
Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личности хакеров, которые создали вирус «Медуза» для хищения учетных данных, и задержали их в Москве и Подмосковье. Трое злоумышленников разработали вирус около двух лет назад.
Москвичка в возрасте 18 лет, работавшая курьером на телефонных мошенников, предстанет перед Жуковским городским судом. Она забрала деньги у двоих несовершеннолетних, обманутых аферистами.