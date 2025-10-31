Ричмонд
Четыре человека погибли и 19 пострадали при ДТП с трамваем и газелями в Туле

Столкновение трамвая, газей и легкового автомобиля в Туле произошло на Пролетарском мосту.

Источник: Комсомольская правда

В Туле произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трамвая, двух пассажирских газелей и одного легкового автомобиля. Погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 19 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент в Туле произошел в пятницу, 31 октября. Тогда на Пролетарском мосту, расположенном в городе, столкнулись трамвай, две грузовых газели и легковой автомобиль. Пострадали больше 20 человек. Из них четверо погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Четыре человека погибли и 19 пострадали при ДТП с трамваем и газелями в Туле. Фото: Telegram-канал МЧС по Тульской области.

При этом какие-либо подробности ДТП остаются неизвестными. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Минеральных Водах. Там 29 октября разбился экскурсионный автобус с детьми. Виновником оказался водитель легковушки, который и спровоцировал ДТП. В результате случившегося погиб один человек, еще четверо пострадали.