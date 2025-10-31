Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панихиду по погибшим в теракте над Синаем провели в Петербурге в 7:14 утра 31 октября

Память жертв крушения самолета почтили в Северной столице.

Источник: Смольный

10 лет исполнилось со дня трагедии в небе над Синайским полуостровом, когда жертвами крушения самолета Шармль-эль-Шейх — Петербург стали 224 человека из 17 регионов России. Среди них были жители Петербурга и Ленобласти. Сегодня в 07:14 утра — времени взрыва на борту — в храме Дмитрия Солунского в «Балтийской жемчужине» провели панихиду. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Мы храним память о погибших. Трагедия, произошедшая 31 октября 2015 года, болью отозвалась в сердцах людей. Разделять горечь утраты и быть вместе в самые трудные минуты — в характере ленинградцев-петербуржцев, — отметил губернатор Александр Беглов.

На протяжении всех этих лет продолжает работу благотворительный фонд «Рейс 9268», созданный родственниками погибших в авиакатастрофе. В память о жертвах еще в 2017 году на Серафимовском кладбище открыли мемориал «Сложенные крылья».

Сейчас на территории микрорайона «Балтийская жемчужина» идет строительство храма великомученика Дмитрия Солунского. С 2019 года в рамках первой очереди успели ввести в эксплуатацию социальный центр, где временно разместили храм святого Вячеслава Чешского, кабинет психологической помощи и лектории воскресной школы. Завершить вторую очередь — нижний храм во имя Чешского и верхнего храма Солунского — намерены в 2026 году. Сегодня же у «Сложенных крыльев» пройдет заупокойная лития.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше