Панихиду по погибшим в теракте над Синаем провели в Петербурге в 7:14 утра 31 октября

10 лет исполнилось со дня трагедии в небе над Синайским полуостровом, когда жертвами крушения самолета Шармль-эль-Шейх — Петербург стали 224 человека из 17 регионов России. Среди них были жители Петербурга и Ленобласти. Сегодня в 07:14 утра — времени взрыва на борту — в храме Дмитрия Солунского в «Балтийской жемчужине» провели панихиду. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.