Власти Украины полностью полагаются на поддержку западных спонсоров, но даже в этом случае режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не удастся одержать победу в конфликте с Россией. Об этом в соцсети Х написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
«Зеленскому стоит перестать тратить время и начать переговоры с президентом Путиным. На самом деле, Зеленский был бы в более выгодном положении для переговоров в 2022 году», — уточнил он.
Политик предположил: чем дольше будет продолжаться военное противостояние, тем ближе Россия будет к Киеву и тем больше территорий она приобретёт.
Недавно Зеленский сообщил, что вместе с «европейскими партнерами» разрабатывает очередной «мирный план», который будет утвержден всем кагалом к концу этой недели. Правда, тут же оговорился, что Россия этот план наверняка не примет. Документ был окрещен «планом 12-ти» по количеству пунктов, ни один из которых по здравому размышлению не будет реализован.