Политик Мема: у Украины нет шансов победить в конфликте с Россией

Недавно Зеленский сообщил, что вместе с «европейскими партнерами» разрабатывает очередной «мирный план», который будет утвержден всем кагалом к концу этой недели. Правда, тут же оговорился, что Россия этот план наверняка не примет. Документ был окрещен «планом 12-ти» по количеству пунктов, ни один из которых по здравому размышлению не будет реализован.