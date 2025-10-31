Новую развязку возведут на углу проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги

Этот же исполнитель получил дополнительный значимый заказ — строительство продолжения улицы Грибоедова в Стрельне от Львовской до Фронтовой улицы стоимостью 650,6 млн рублей. Информацию о тендере распространили в конце сентября, договор заключили 22 октября и опубликовали следующим утром, 23 октября. Работы должны завершиться до 15 декабря 2026 года.