Сумерки продолжаются — время доставать свечи: Сотни домов Кишинева останутся без электроэнергии — рассказываем, кого отключат

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.
Буюканы:
ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
ул. Сф. Георге, 49 — с 13:00 до 16:20.
Чеканы:
ул. Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
ул. М. Костин, 13/1, 17/3, 19, 19/1, 21, 23, 25, Московский пр-т, 12/2, Н. Димо, 13, 13/1, 21/3, 21/4, 23, 28/1 — с 09:20 до 16:00.
ул. А. Сахарова, 1, 3, 11/1, Браништий, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 7/1, 7/, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо, 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999 — с 12:00 до 16:00.
