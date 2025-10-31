Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сумерки продолжаются — время доставать свечи: Сотни домов Кишинева останутся без электроэнергии — рассказываем, кого отключат

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.

Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.

Центр:

ул. Сф. Георге, 49 — с 13:00 до 16:20.

Чеканы:

ул. Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

ул. М. Костин, 13/1, 17/3, 19, 19/1, 21, 23, 25, Московский пр-т, 12/2, Н. Димо, 13, 13/1, 21/3, 21/4, 23, 28/1 — с 09:20 до 16:00.

ул. А. Сахарова, 1, 3, 11/1, Браништий, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 7/1, 7/, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо, 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999 — с 12:00 до 16:00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).