Багреева: за 3 квартала город реализовал около тысячи помещений для бизнеса

По ее словам, наибольшей популярностью в первых трех кварталах года пользовались нежилые помещения в Восточном административном округе, где реализовали 150 объектов. 140 объектов реализовали в Центральном, 136 — в Западном, 126 — в Восточном и 106 — в Северо-Восточном административных округах. Багреева также напомнила, что большинство помещений имеет свободное назначение и подходит для организации или развития бизнеса.