Багреева: за 3 квартала город реализовал около тысячи помещений для бизнеса

За три квартала 2025 года в Москве на городских аукционах реализовали 985 нежилых помещений общей площадью 182,7 тыс. квадратных метров, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Недвижимость в Москве является привлекательным активом, а городские торги — надежным и простым способом приобрести интересный объект для бизнеса. Это подтверждает высокая конкуренция среди участников торгов: в среднем за один лот на аукционе борются семь предпринимателей», — отметила Багреева.
По ее словам, наибольшей популярностью в первых трех кварталах года пользовались нежилые помещения в Восточном административном округе, где реализовали 150 объектов. 140 объектов реализовали в Центральном, 136 — в Западном, 126 — в Восточном и 106 — в Северо-Восточном административных округах. Багреева также напомнила, что большинство помещений имеет свободное назначение и подходит для организации или развития бизнеса.
Большой популярностью у предпринимателей пользовались помещения на первых этажах зданий. По сообщению руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на них приходится 58% общего числа реализованных объектов, или 576 помещений. 226 реализованных объектов — подвальные помещения, 64 объекта расположены сразу на нескольких этажах.
Напомним, что Москва регулярно выставляет на торги различное имущество. Полную информацию об объектах, в том числе фотографии и документацию, можно найти в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы.