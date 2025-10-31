Омский пенсионер получил обратно украденные мошенниками 11 400 рублей

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили владелицу банковского счета, куда поступили полученные деньги омича. Ею оказалась 21-летняя неработающая жительница Краснодара. Как выяснилось, потерпевший не имел перед южанкой никаких финансовых обязательств. В итоге — для защиты интересов сибиряка прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с держателя счета.