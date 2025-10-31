Омский пенсионер получил обратно украденные мошенниками 11 400 рублей

Прокуратура Центрального округа Омска восстановила права местного пенсионера, ставшего жертвой телефонных аферистов. Мужчина перевел 11 400 рублей на так называемый безопасный счет после обмана со стороны неизвестного злоумышленника. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 31 октября.
В ходе расследования уголовного дела полицейские установили владелицу банковского счета, куда поступили полученные деньги омича. Ею оказалась 21-летняя неработающая жительница Краснодара. Как выяснилось, потерпевший не имел перед южанкой никаких финансовых обязательств. В итоге — для защиты интересов сибиряка прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с держателя счета.
Требования полностью удовлетворил мировой судья участка № 46 Прикубанского внутригородского округа Краснодара.
