В Уфе до конца года не повысят тарифы на платные парковки — мэрия

В мэрии подчеркнули, что сейчас час стоянки составляет 40 рублей (с понедельника по пятницу с 7.00 до 21.00). Это одна из самых низких цен по городам России. При этом пользователи освобождаются от оплаты в случае парковки автомобиля на период не более 20 минут, а возле социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов — до 60 минут с момента въезда на парковку. В выходные парковки бесплатные.