В Уфе до конца года не повысят тарифы на платные парковки — мэрия

Напомним, ранее на оперативном совещании в администрации начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин говорил о том, что повышенный спрос на платные парковочные места может потребовать принятия мер по повышению платы.
В мэрии подчеркнули, что сейчас час стоянки составляет 40 рублей (с понедельника по пятницу с 7.00 до 21.00). Это одна из самых низких цен по городам России. При этом пользователи освобождаются от оплаты в случае парковки автомобиля на период не более 20 минут, а возле социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов — до 60 минут с момента въезда на парковку. В выходные парковки бесплатные.
По подсчетам администрации, подавляющее большинство водителей тратит на оплату парковки в месяц 150−350 рублей. В среднем пользователи оставляют свои автомобили на 1−2 часа. В системе платных парковок зарегистрировано почти 108 тысяч пользователей. При этом 75% из них (81 тысяча человек) совершили как минимум одну парковочную сессию.
Более 7,7 тысячи автолюбителей оформили льготы, предполагающие бесплатное пользование парковками.