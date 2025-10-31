Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе до конца года не повысят тарифы на платные парковки — мэрия

До конца года цены на платные парковки в исторически центре останутся прежними, заявили в пресс-службе мэрии. Но не исключили, что в 2026 году может измениться стоимость на отдельных участках, где наблюдается высокая загруженность.

Источник: Башинформ

Напомним, ранее на оперативном совещании в администрации начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин говорил о том, что повышенный спрос на платные парковочные места может потребовать принятия мер по повышению платы.

В мэрии подчеркнули, что сейчас час стоянки составляет 40 рублей (с понедельника по пятницу с 7.00 до 21.00). Это одна из самых низких цен по городам России. При этом пользователи освобождаются от оплаты в случае парковки автомобиля на период не более 20 минут, а возле социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов — до 60 минут с момента въезда на парковку. В выходные парковки бесплатные.

По подсчетам администрации, подавляющее большинство водителей тратит на оплату парковки в месяц 150−350 рублей. В среднем пользователи оставляют свои автомобили на 1−2 часа. В системе платных парковок зарегистрировано почти 108 тысяч пользователей. При этом 75% из них (81 тысяча человек) совершили как минимум одну парковочную сессию.

Более 7,7 тысячи автолюбителей оформили льготы, предполагающие бесплатное пользование парковками.