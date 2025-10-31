Иркутская область выделит 250 млн рублей для поддержки ресурсоснабжающих фирм

Правительство Иркутской области выделит 250 миллионов рублей для поддержки ресурсоснабжающих организаций. Субсидии получат 47 компаний, в том числе фирма, которая предоставляет коммунальные услуги в Усольском районе. Команда из Приангарья посетила блочно-модульную котельную в поселке Мишелевка. А в районной администрации состоялось совещание по вопросам отопительного сезона.
— С начала года из регионального бюджета просубсидировано около 5,1 миллиарда рублей выпадающих доходов. Министерство жилищной политики и энергетики Приангарья тесно сотрудничает с местными администрациями, чтобы оперативно решать любые возникающие вопросы, — сказал заместитель председателя Правительства Иркутской области Александр Суханов.
С 2023 по 2024 год Усольское муниципальное образование получило более 24 миллионов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Свыше 19,1 миллиона рублей направили на модернизацию котельной в Мишелевке.
Благодаря субсидиям там сделали капитальный ремонт и заменили надземные участки теплотрасс от участка «Таежны» до дома № 8 по улице Щорса. Также купили блочно-модульную котельную и два водогрейных котла для ее работы. А в Тайтурке провели капитальный ремонт инженерных сетей на улице Томсона и закупиили котельное и вспомогательное оборудование.