Природе вернули земли — в Узбекистане закрыли 42 полигона бытовых отходов

Эти меры также реализуются в рамках исполнения пункта 72 Стратегии «Узбекистан — 2030», предусматривающего поэтапное закрытие полигонов бытовых отходов до 2030 года, их сокращение не менее чем на 50%. Также предусмотрено сокращение числа полигонов бытовых отходов не менее чем на 20% в 2025 году, отметили в агентстве.