Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Живопись с 200-летней историей». Фрески XVIII века найдены во время реставрации дворца в Святске под Гродно

Уникальные фрески обнаружены при реставрации дворца в Святске на Гродненщине.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненском районе при реставрации дворца Воловичей в Святске обнаружили уникальные старинные фрески, пишет телеграм-канал Гродненского облисполкома «Пул 4 Регион».

Живопись XVIII века реставраторы нашли сразу в нескольких залах дворца. К слову, на данный момент в исторической жемчужине близ Гродно ведутся масштабные работы. Специалисты работают в трех ключевых залах дворца: шестом, пейзажном и зале императорских портретов, реставрируют парадную лестницу.

И в каждом из помещений обнаружили историческую технику XVIII века, нанесенную темперной краской по штукатурке.

Фрески достойные Лувра нашли при реставрации во дворце в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Отмечается, что особую ценность представляет женский портрет, найденный в зале императорских портретов. По мнению экспертов, данная работа — высочайшего мирового уровня, которая достойна Эрмитажа, Лувра или любого музея мира.

Авторы портретов — известные художники, родоначальники белорусской, а также литовской и польской художественных школ.

Реставраторы отмечают, что состояние обнаруженных фресок является не просто удовлетворительным, а хорошим.

А еще тайный подземный ход открыли в одном из замков Беларуси.

Тем временем МЧС предупредило белорусов о непогоде, рисках падения деревьев и обрыва ЛЭП. «Ветер с порывами до 20 м/с во многих районах».