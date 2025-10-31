«Живопись с 200-летней историей». Фрески XVIII века найдены во время реставрации дворца в Святске под Гродно

Живопись XVIII века реставраторы нашли сразу в нескольких залах дворца. К слову, на данный момент в исторической жемчужине близ Гродно ведутся масштабные работы. Специалисты работают в трех ключевых залах дворца: шестом, пейзажном и зале императорских портретов, реставрируют парадную лестницу.