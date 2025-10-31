«Живопись с 200-летней историей». Фрески XVIII века найдены во время реставрации дворца в Святске под Гродно

В Гродненском районе при реставрации дворца Воловичей в Святске обнаружили уникальные старинные фрески, пишет телеграм-канал Гродненского облисполкома «Пул 4 Регион».
Живопись XVIII века реставраторы нашли сразу в нескольких залах дворца. К слову, на данный момент в исторической жемчужине близ Гродно ведутся масштабные работы. Специалисты работают в трех ключевых залах дворца: шестом, пейзажном и зале императорских портретов, реставрируют парадную лестницу.
И в каждом из помещений обнаружили историческую технику XVIII века, нанесенную темперной краской по штукатурке.
Фрески достойные Лувра нашли при реставрации во дворце в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион».
Отмечается, что особую ценность представляет женский портрет, найденный в зале императорских портретов. По мнению экспертов, данная работа — высочайшего мирового уровня, которая достойна Эрмитажа, Лувра или любого музея мира.
Авторы портретов — известные художники, родоначальники белорусской, а также литовской и польской художественных школ.
Реставраторы отмечают, что состояние обнаруженных фресок является не просто удовлетворительным, а хорошим.
