Восемь почтовых отделений Омской области будут открыты в День народного единства

Клиенты смогут получить посылки и отправить письма.

Источник: Комсомольская правда

3 ноября в Омской области Почта России будет работать на час меньше, а 4 ноября объявит выходным днем. Исключение составят 8 отделений связи в главном городе региона и Исилькуле.

Уточнить режим работы конкретного отделения или найти ближайшее открытое почтовое отделение можно на портале pochta.ru. Альтернативный способ — воспользоваться мобильным приложением почтовой службы.

Стандартные сроки хранения посланий остаются без изменений: посылки и экспресс-отправления хранят 15 календарных дней, международные мелкие пакеты, почтовые переводы и письменную корреспонденцию — 30 дней. Письма с пометками «судебное» или «административное» подлежат хранению в течение недели.

При необходимости клиенты могут написать заявление для продления сроков хранения того или иного отправления. В этом случае письма и посылки будут ждать получателя два месяца, а денежные переводы — 30 дней.

Ранее «КП Омск» рассказала, как местный мотоциклист «попал» на 35 тысяч рублей, доверив свой транспорт ремонтнику.