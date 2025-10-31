Восемь почтовых отделений Омской области будут открыты в День народного единства

3 ноября в Омской области Почта России будет работать на час меньше, а 4 ноября объявит выходным днем. Исключение составят 8 отделений связи в главном городе региона и Исилькуле.
Уточнить режим работы конкретного отделения или найти ближайшее открытое почтовое отделение можно на портале pochta.ru. Альтернативный способ — воспользоваться мобильным приложением почтовой службы.
Стандартные сроки хранения посланий остаются без изменений: посылки и экспресс-отправления хранят 15 календарных дней, международные мелкие пакеты, почтовые переводы и письменную корреспонденцию — 30 дней. Письма с пометками «судебное» или «административное» подлежат хранению в течение недели.
При необходимости клиенты могут написать заявление для продления сроков хранения того или иного отправления. В этом случае письма и посылки будут ждать получателя два месяца, а денежные переводы — 30 дней.
