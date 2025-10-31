Терешина вышла в свет с бывшим мужем и объявила о возвращении

Этот семейный выход Татьяны Терёшиной на премьеру спектакля стал настоящим сюрпризом для поклонников. На видео — уникальные кадры: экс-солистка группы Hi-Fi не просто пришла в театр Марионеток, а появилась в сопровождении бывшего мужа Олега Курбатова и их сына Арсения. Но главная новость ждала зрителей после спектакля. Терёшина объявила о своем возвращении на сцену и начале работы над новым альбомом. Смотрите, как легко и непринужденно они общаются с бывшим супругом, а их сын не отходит от родителей ни на шаг.