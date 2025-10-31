Надя Ручка ударилась в детство

Кажется, на детской премьере Надя Ручка получила не меньше удовольствия, чем ее сын Лев! Звезда с искренним восторгом забыла о взрослых делах и вместе со своим скромным и воспитанным наследником окунулась в волшебный мир театра. На видео — самые милые моменты, когда Надя и Лев вместе пробуют управлять сложными куклами-марионетками, делятся впечатлениями и по-настоящему наслаждаются моментом. Яркое доказательство, что чтобы почувствовать себя ребенком, иногда достаточно просто быть рядом со своим малышом.