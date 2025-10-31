В архив Санкт-Петербурга поступили документы института метрологии

«Это сохранение научного наследия института, который почти два века является основой единства измерений в России. Эти документы — не просто архив, а действенный инструмент для реализации нового положения о Госметрологической службе. Они фиксируют уникальный опыт разработки эталонов, обеспечивающих точность измерений от нанотехнологий до космоса. В условиях текущих вызовов эти материалы становятся стратегическим ресурсом для обеспечения технологической независимости и подготовки новых поколений метрологов», — отметила директор архива Фаина Недбай.