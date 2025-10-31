В архив Санкт-Петербурга поступили документы института метрологии

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга принял на хранение документы из Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) имени Д. И. Менделеева. Мероприятие поводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в архивном комитете города.
Состав принятых документов включает научные отчеты по разработке и совершенствованию государственных эталонов единиц величин, материалы фундаментальных и прикладных исследований в области термометрии, электромагнитных, механических, оптических, радиотехнических и химических измерений, а также методики поверки и калибровки средств измерений. Еще в архив переданы проекты национальных стандартов и рекомендаций по метрологии, документы по метрологическому обеспечению критических технологий и управленческая документация.
«Это сохранение научного наследия института, который почти два века является основой единства измерений в России. Эти документы — не просто архив, а действенный инструмент для реализации нового положения о Госметрологической службе. Они фиксируют уникальный опыт разработки эталонов, обеспечивающих точность измерений от нанотехнологий до космоса. В условиях текущих вызовов эти материалы становятся стратегическим ресурсом для обеспечения технологической независимости и подготовки новых поколений метрологов», — отметила директор архива Фаина Недбай.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.