В России хотят отложить введение новых правил утильсбора: когда они вступят в силу

Правительство России рассматривает возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующий проект постановления уже внесен в кабинет министров.
По информации Минпромторга, вместо ранее планировавшегося 1 ноября 2025 года новая схема расчета утильсбора, как ожидается, начнет действовать с 1 декабря. Решение о переносе сроков было принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.
В министерстве пояснили, что месячная отсрочка предпринята в интересах граждан. Это позволит избежать ситуаций, когда покупатели приобрели автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта с обновленными требованиями или столкнулись с незапланированными задержками поставок.
Представители ведомства заявили, что мера даст возможность завершить процессы доставки автомобилей в рамках действующих заказов по текущим правилам. При этом они подчеркнули, что изменения не затронут автолюбителей, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы.
Напомним, в сентябре Министерство промышленности и торговли предложило новый проект правил утильсбора, заключающиеся в том, что его размер будет зависеть от типа и мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем больше будет сбор. Для людей, которые покупают автомобили для личного пользования и у которых двигатель мощностью до 160 лошадиных сил, сбор останется прежним.