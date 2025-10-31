Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят отложить введение новых правил утильсбора: когда они вступят в силу

Минпромторг хочет отсрочить повышение утильсбора до 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России рассматривает возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующий проект постановления уже внесен в кабинет министров.

По информации Минпромторга, вместо ранее планировавшегося 1 ноября 2025 года новая схема расчета утильсбора, как ожидается, начнет действовать с 1 декабря. Решение о переносе сроков было принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В министерстве пояснили, что месячная отсрочка предпринята в интересах граждан. Это позволит избежать ситуаций, когда покупатели приобрели автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта с обновленными требованиями или столкнулись с незапланированными задержками поставок.

Представители ведомства заявили, что мера даст возможность завершить процессы доставки автомобилей в рамках действующих заказов по текущим правилам. При этом они подчеркнули, что изменения не затронут автолюбителей, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы.

Напомним, в сентябре Министерство промышленности и торговли предложило новый проект правил утильсбора, заключающиеся в том, что его размер будет зависеть от типа и мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем больше будет сбор. Для людей, которые покупают автомобили для личного пользования и у которых двигатель мощностью до 160 лошадиных сил, сбор останется прежним.