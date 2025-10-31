В России хотят отложить введение новых правил утильсбора: когда они вступят в силу

Напомним, в сентябре Министерство промышленности и торговли предложило новый проект правил утильсбора, заключающиеся в том, что его размер будет зависеть от типа и мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем больше будет сбор. Для людей, которые покупают автомобили для личного пользования и у которых двигатель мощностью до 160 лошадиных сил, сбор останется прежним.