В МВД предупредили об эволюции схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Мошенники теперь вместо одной наивной просьбы строят многоэтапную подделку.

Источник: Аргументы и факты

Россиян предупредили об эволюции традиционной мошеннической схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе».

Как сообщили в УБК МВД России, теперь аферисты вместо одной наивной просьбы строят многоэтапную подделку. Так, они клонируют аккаунт знакомого и создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный текст и наполняют сообщество ботами, имитирующими активность.

После создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, но запрещают им писать сообщения. Целью мошенников является переход пользователей по опасной ссылке и получение доступа к их данным или загрузка вредоносного ПО.

Ранее сообщалось, что в Сети участились случаи краж цифровых предметов из компьютерных игр.

Сообщалось также о задержании группы хакеров, создавших вирус «Медуза».