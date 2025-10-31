В МВД предупредили об эволюции схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Россиян предупредили об эволюции традиционной мошеннической схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе».
Как сообщили в УБК МВД России, теперь аферисты вместо одной наивной просьбы строят многоэтапную подделку. Так, они клонируют аккаунт знакомого и создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный текст и наполняют сообщество ботами, имитирующими активность.
После создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, но запрещают им писать сообщения. Целью мошенников является переход пользователей по опасной ссылке и получение доступа к их данным или загрузка вредоносного ПО.
