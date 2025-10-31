В Новосибирской области откроют телемедицинские сосудистые отделения

Телемедицинские первичные сосудистые отделения (ПСО) появятся в Новосибирской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
«Мы планируем открыть два теле-ПСО в районах области. Это первичные сосудистые отделения, которые имеют компьютерные томографы и необходимое оборудование, чтобы можно было обследовать пациентов на месте и проконсультироваться со специалистами регионального сосудистого центра с помощью телемедицины. Это позволит сэкономить время и выбрать тактику лечения этого пациента. Такие отделения появятся в поселке Сузун и городе Искитиме. В ближайший месяц эти теле-ПСО заработают», — подчеркнула Лада Шалыгина.
Формат первичных сосудистых отделений с телемедицинским консультированием новый для региона. В каждой районной больнице есть оборудование, которое в случае необходимости позволяет провести такую консультацию. Она нужна, если пациент не транспортабелен или находится в отдаленном районе, но для его лечения требуется участие специалистов регионального сосудистого центра. Телемедицина позволяет оказать помощь пациенту максимально быстро на месте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.