В Новосибирской области откроют телемедицинские сосудистые отделения

«Мы планируем открыть два теле-ПСО в районах области. Это первичные сосудистые отделения, которые имеют компьютерные томографы и необходимое оборудование, чтобы можно было обследовать пациентов на месте и проконсультироваться со специалистами регионального сосудистого центра с помощью телемедицины. Это позволит сэкономить время и выбрать тактику лечения этого пациента. Такие отделения появятся в поселке Сузун и городе Искитиме. В ближайший месяц эти теле-ПСО заработают», — подчеркнула Лада Шалыгина.