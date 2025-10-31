Вузы перераспределят бюджетные места в пользу аграриев и инженеров

Министерство науки и высшего образования России в новом учебном году планирует повысить количество бюджетных мест в вузах по техническим и сельскохозяйственным направлениям. Такое заявление сделал министр Валерий Фальков.
Объем бюджетных мест останется на уровне предыдущего года — 620,5 тыс. мест, из которых 371 тысячу займут очные программы бакалавриата и специалитета. Это обеспечит доступность высшего образования для большинства выпускников школ.
Особое внимание уделяют региональным вузам: количество бюджетных мест увеличится до 73,4%, что даст местным студентам больше возможностей для бесплатного обучения.
Фальков подчеркнул увеличение численности бюджетных мест по некоторым важным отраслям: по инженерным специальностям — дополнительно 1169 мест, по сельскохозяйственным профессиям — 594 места, по медицинским специальностям — 166 мест. Увеличение затронуло также направление математики и естественных наук.
В минобрнауки обратились к региональным вузам с просьбой учитывать реальные потребности местных рынков труда при выборе специальностей и следить за соответствием учебной программы требованиям промышленности.
Сообщается, что приказ министерства с новым распределением бюджетных мест появится до 1 ноября 2025 года, а сами вузы обнародуют подробную информацию о приёме до 20 января 2026 года.
