В парках Ростова-на-Дону могут появиться собственные теплицы для цветов

В столице региона разбиты 15 парков культуры и отдыха, а также множество скверов, рощ и городских лесов. С 2022 года в городе функционирует Дирекция парков Ростова-на-Дону, которая управляет пятью парками. Однако, по словам господина Скрябина, в городе нет единой концепции или подхода к их уходу. В связи с этим власти планируют начать работу по системному подходу благоустройства парковых зон, включая цветочное оформление.