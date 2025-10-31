Ричмонд
Уборщица вышла замуж за британского бизнесмена Ричарда Скотта и разбогатела на 4,5 млрд рублей

Daily Mirror: уборщица выиграла суд за богатое наследство Ричарда Скотта.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая уборщица влиятельного британского предпринимателя выиграла дело о наследстве в размере 43 миллионов фунтов стерлингов (4,5 миллиарда рублей) у его сына. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что британского бизнесмена Ричарда Скотта не стало в 2018 году. За несколько лет до своей смерти предприниматель женился на уборщице по имени Дженнифер. Этот шаг престарелого родителя разочаровал его наследников, которых, к слову, было 19 человек.

После смерти бизнесмена, который снимал реалити-шоу, посвященное самому себе, его дети решили лишить наследства молодую супругу. Но она подала в суд. Несколько дней назад стало известно, что Дженнифер отсудила часть своего наследства — 43 миллиона фунтов стерлингов или 4,5 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщил, какие ошибки могут лишить наследства. Оказалось, что завещание — не гарантия того, что наследство достанется тому, кто там вписан.