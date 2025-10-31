Уборщица вышла замуж за британского бизнесмена Ричарда Скотта и разбогатела на 4,5 млрд рублей

Отмечается, что британского бизнесмена Ричарда Скотта не стало в 2018 году. За несколько лет до своей смерти предприниматель женился на уборщице по имени Дженнифер. Этот шаг престарелого родителя разочаровал его наследников, которых, к слову, было 19 человек.