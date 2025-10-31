Петербургские ученые создали гибкие полупроводниковые стекла

Гибкие полупроводниковые стекла разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в вузе.
Стеклообразные полупроводники используются для изготовления инфракрасной оптики, гибкой электроники и энергонезависимых накопителей информации. Петербургские химики решили создать стекло, которое будет выдерживать напряжения в первые минуты воздействия, а затем постепенно снижать их величину. Исследователи смогли повысить пластичность полупроводниковых стекол за счет добавления в их состав серебра.
У химиков СПбГУ есть два перспективных образца полупроводниковых стекол с разными химическими составами. В ходе проверки тестовый образец исследователи зажимали на специальной установке между двумя твердыми пластинами, которые постепенно приближались друг к другу, а затем фиксировались. Специалисты измеряли силу, с которой на материал оказывалось давление, а также как и за какое время оно истончалось. В результате выяснилось что полупроводниковое стекло в два раза уменьшает приложенное к нему напряжение всего за 20 минут.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.