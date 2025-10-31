Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские ученые создали гибкие полупроводниковые стекла

Исследователи повысили их пластичность за счет добавления серебра.

Гибкие полупроводниковые стекла разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в вузе.

Стеклообразные полупроводники используются для изготовления инфракрасной оптики, гибкой электроники и энергонезависимых накопителей информации. Петербургские химики решили создать стекло, которое будет выдерживать напряжения в первые минуты воздействия, а затем постепенно снижать их величину. Исследователи смогли повысить пластичность полупроводниковых стекол за счет добавления в их состав серебра.

У химиков СПбГУ есть два перспективных образца полупроводниковых стекол с разными химическими составами. В ходе проверки тестовый образец исследователи зажимали на специальной установке между двумя твердыми пластинами, которые постепенно приближались друг к другу, а затем фиксировались. Специалисты измеряли силу, с которой на материал оказывалось давление, а также как и за какое время оно истончалось. В результате выяснилось что полупроводниковое стекло в два раза уменьшает приложенное к нему напряжение всего за 20 минут.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше