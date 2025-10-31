Блогер из ЕАО принял участие в финале проекта «ТопБЛОГ»

Участником финала юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ», который прошел по национальному проекту «Молодежь и дети», стал блогер Никита Стекольщиков из Еврейской автономной области. Об этом сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона.
«Участие в программе стало для меня тем самым толчком, который переводит блогинг с уровня хобби на уровень осмысленной миссии. Я понял, чем контент-план отличается от списка идей, и как превратить разрозненные посты о школьной жизни в целостную историю. Мой блог — это не просто дневник учителя, а медиа, которое может реально влиять: менять стереотипы о школе, помогать родителям и коллегам, создавать профессиональное сообщество. Самое ценное — это люди и команда единомышленников. Теперь я подхожу к своему каналу иначе: не как учитель, который делится, а как создатель, который знает, зачем и для кого работает», — подчеркнул Никита.
В своей выпускной работе автор поднял проблему стигматизации и нарушения личных границ учителей в цифровую эпоху. Он показал, как давление общества и родителей превращает педагога в «госслужащего без права на личное пространство». Его медиапроект стал площадкой для открытого разговора о границах, профессиональном выгорании и уважении к личности учителя.
В пятом сезоне проекта особое внимание было уделено треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ, свои силы в котором пробовали тысяча участников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.