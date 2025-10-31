Блогер из ЕАО принял участие в финале проекта «ТопБЛОГ»

«Участие в программе стало для меня тем самым толчком, который переводит блогинг с уровня хобби на уровень осмысленной миссии. Я понял, чем контент-план отличается от списка идей, и как превратить разрозненные посты о школьной жизни в целостную историю. Мой блог — это не просто дневник учителя, а медиа, которое может реально влиять: менять стереотипы о школе, помогать родителям и коллегам, создавать профессиональное сообщество. Самое ценное — это люди и команда единомышленников. Теперь я подхожу к своему каналу иначе: не как учитель, который делится, а как создатель, который знает, зачем и для кого работает», — подчеркнул Никита.