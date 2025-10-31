Британский медиум раскрыла, как умершие родственники связываются с близкими

Медиум из Великобритании, преподаватель в Колледже психических исследований Ти Джей Хиггс рассказала, как умершие родственники могут связываться со своими близкими, колонку экстрасенса в Daily Mail перевел aif.ru.
По ее словам, она 26 лет собирала доказательства и признаки связи умерших со своими семьями.
«Эти признаки не обязательно должны быть стереотипными паранормальными явлениями. От присутствия малиновки до цветущей в несезон розы — есть много способов, которыми те, кто ушел из жизни, дают знать о своем присутствии», — пишет Хиггс.
Признаком может быть вид, запах, звук или даже чувство, которое говорит вам о том, что любимый человек находится рядом, вам не обязательно быть на спиритическом сеансе или с экстрасенсом, подчеркивает медиум.
Однако Хиггс выделяет несколько предметов и явлений, которые чаще всего говорят о том, что родственник что-то пытается передать. Это — розы, электричество, свечи, прилет птиц и видения.
Розы являются чрезвычайно мощным символом любви и преданности, поэтому могут быть отличным проводником, уверена экстрасенс.
«У моего мужа в саду посажен один цветок для его маленькой девочки. Эми родилась мертвой 1 сентября, и каждый год ее роза всегда начинает цвести в этот день и остается в цвету до Хэллоуина. Сейчас она ведь не должна цвести — она находится на открытом воздухе, и сейчас не сезон для цветения. Тем не менее, она всегда цветет в это время», — делится Хиггс.
Электричество не обязательно указывает на явление призраков в духе Голливуда, но умершие действительно любят электроэнергию, утверждает медиум.
«У меня есть личный опыт этого. С тех пор, как один из близких людей умер в октябре несколько лет назад, в годовщину его смерти мой дверной звонок всегда звучит в 5 утра. Тем не менее, на видео видно, что там никого нет», — отмечает Хиггс.
Следующий признак — прилет птиц. Они являются особенными посланниками «с другой стороны». Разные птицы имеют разное значение. Лебеди — связаны с любовью и отношениями, если, например, вы состоите в новых отношениях и видите лебедя, то любимый человек «с другой стороны» — возможно, покойный муж или жена — вполне может отправить вам сообщение и дать понять, что он одобряет это. Малиновки ассоциируются с радостью, божественной жертвой и духовным возрождением. Однако увидеть ястреба — это знак того, что вам нужно присмотреться к окружающим.
Что касается свечей, то их мягкий и теплый свет позволяет мозгу погрузиться в расслабленное, медитативное состояние.
«Это означает, что использовать свечу для контакта с духом очень просто. Подумайте о своем любимом человеке, и, если в комнате нет сквозняка, а пламя начинает мерцать, значит, дух с вами и готов к общению», — утверждает Хиггс.
И последний признак — видения. Они могут появляться в любое время дня и ночи, но, как правило, когда человек почти спит или просыпается.
«Когда мы находимся в состоянии сна, волны нашего мозга находятся в так называемом “тета-ритме”, когда медиум подключается к духовному миру, его мозг также находится в этом состоянии», — отмечает экстрасенс.
Это приближает нас к энергии и вибрациям духовного мира, в эти периоды мы становимся более открытыми для знаков из загробной жизни, уверена Хиггс.
Ранее призрак попал на камеры видеонаблюдения в Честерском замке Британии.