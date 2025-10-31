Британский медиум раскрыла, как умершие родственники связываются с близкими

«У моего мужа в саду посажен один цветок для его маленькой девочки. Эми родилась мертвой 1 сентября, и каждый год ее роза всегда начинает цвести в этот день и остается в цвету до Хэллоуина. Сейчас она ведь не должна цвести — она находится на открытом воздухе, и сейчас не сезон для цветения. Тем не менее, она всегда цветет в это время», — делится Хиггс.