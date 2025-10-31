В метро Новосибирска открыли фотовагон в честь Ростислава Шило

Ростислав Шило более 50 лет развивал зоопарк: перевёл его на современную территорию возле Заельцовского парка, построил зимние павильоны и заложил основы дельфинария. Благодаря его работе зоопарк стал символом города и лидером по размножению редких животных, включая виды из Красной книги. Сейчас там строятся новые комплексы «Азия» и «Африка», а также павильоны для кошачьих и арктических животных.