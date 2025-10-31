Кому не придется платить налоги за 2024 год?

Остаётся чуть больше месяца, чтобы успеть оплатить налоги за 2024 г.
«Налоги надо оплатить гражданам, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки, — напомнили в налоговом ведомстве. — Также необходимо оплатить НДФЛ за 2024 год. Срок уплаты налогов — не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не уплатить налог вовремя, со 2 декабря будут начисляться пени».
Стоит знать, что налоговая служба может прислать не бумажное, а электронное уведомление — проверьте это на Госуслугах или в своём кабинете налогоплательщика.
«Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога, — предупредили в ведомстве. — При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день».
Однако уведомление может не прийти и на законных основаниях, если общая сумма налогов меньше 300 рублей или есть льготы по налогообложению.
Уплатить налоги можно любым удобным способом: через Личный кабинет или его мобильную версию «Налоги ФЛ», сервис «Уплата налогов и пошлин», Единый портал Госуслуг, онлайн сервисы банков, в отделениях банков и почтовой связи.
Уточнить всё, что касается уплаты налогов, можно по телефону 8−800−22−2222 или на приёме в инспекции (онлайн-запись возможна через сайт).