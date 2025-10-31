Кому не придется платить налоги за 2024 год?

«Налоги надо оплатить гражданам, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки, — напомнили в налоговом ведомстве. — Также необходимо оплатить НДФЛ за 2024 год. Срок уплаты налогов — не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не уплатить налог вовремя, со 2 декабря будут начисляться пени».