Француженка Элиз выучила казахский язык и ищет друзей в Казахстане

Элиз, известная под ником SilkRoadTales, свободно говорит на казахском, с юмором отвечает на комментарии и признаётся, что мечтает найти друзей в Казахстане.
В своих видео она рассказывает о себе, делится увлечениями и даже примеряет казахское платье. «Я люблю готовить и смотреть футбол по телевизору», — говорит Элиз на безупречном казахском, вызывая восторг подписчиков. Один из пользователей шутит: «Француздарға ғ әрпін айту оңай екен ғой», а другой добавляет: «Сен қазақсың, Элиз!». На что девушка смеётся: «Мен французбін».
Комментаторы не скрывают восхищения: «Қазақ тілінде сөйлеу тренд болсын!», «Жарайсың, өте керемет қазақ тілі!», «Элиз, қазақша сөйлеуіңіз өте керемет!». Многие отмечают, что француженка произносит сложные звуки, такие как «ғ», лучше, чем некоторые местные жители.
Некоторые пользователи даже предлагают Элиз приехать в Казахстан, чтобы преподавать язык: «Если бы вы учили казахскому, это было бы круто!». Другие с улыбкой признаются: «Мой хобби теперь — смотреть Элиз», «Мен хоббим енді сені тыңдау ғана».
Особенно тронуло подписчиков то, как девушка с уважением относится к культуре страны. Она исполняет казахские фразы мягко, с интонацией, будто выросла среди носителей языка. «Керемет, айналайын, бағытты бол жаным», — благодарят её казахстанцы, называя «қарындасымыз».
Француженка отвечает каждому с теплотой и благодарностью: «Рақмет», «Маған ПСЖ ұнамайды», «Тамаша!». В комментариях царит дружелюбная атмосфера: пользователи из разных стран делятся своими хобби, любимыми песнями и даже учат друг друга словам на французском и казахском.
История Элиз — не просто про изучение языка. Это напоминание о том, как искренний интерес и уважение к другой культуре могут соединить людей из разных стран.
