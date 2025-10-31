Француженка Элиз выучила казахский язык и ищет друзей в Казахстане

В своих видео она рассказывает о себе, делится увлечениями и даже примеряет казахское платье. «Я люблю готовить и смотреть футбол по телевизору», — говорит Элиз на безупречном казахском, вызывая восторг подписчиков. Один из пользователей шутит: «Француздарға ғ әрпін айту оңай екен ғой», а другой добавляет: «Сен қазақсың, Элиз!». На что девушка смеётся: «Мен французбін».