В Ростовской области поймали нарушителя с лесковой сетью и краснокнижной рыбой

Жителя Дона задержали с незаконным уловом рыбы, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

На берегу реки Дон в Ростовской области задержали нарушителя с запрещенной лесковой сетью и незаконным уловом — в лодке нашли серебристого карася и краснокнижную стерлядь. Об этом рассказали в транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, 44-летнего жителя Азовского района заметили во время оперативно-розыскных мероприятий. Сумму ущерба еще выясняют.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче биоресурсов (п. «б», ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до трех лет, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Для задержанного избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

