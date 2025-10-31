В Ростовской области поймали нарушителя с лесковой сетью и краснокнижной рыбой

На берегу реки Дон в Ростовской области задержали нарушителя с запрещенной лесковой сетью и незаконным уловом — в лодке нашли серебристого карася и краснокнижную стерлядь. Об этом рассказали в транспортной полиции.
Как уточнили в ведомстве, 44-летнего жителя Азовского района заметили во время оперативно-розыскных мероприятий. Сумму ущерба еще выясняют.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче биоресурсов (п. «б», ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до трех лет, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Для задержанного избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
