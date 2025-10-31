Ричмонд
Автовладельцам дали передышку

Минпромторг России перенес вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора, сообщает ИА DEITA.RU. Изменения начнут действовать с 1 декабря 2025 года, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.

Источник: ДЕЙТА

Причина отсрочки — просьбы бизнеса и автовладельцев, столкнувшихся с задержками при доставке заказанных машин, пишет РБК. По поручению вице-премьера Дениса Мантурова, ведомству дали месяц, чтобы сгладить переход и избежать ажиотажа на рынке.

Обновленная методика расчета утильсбора значительно изменит стоимость растаможки автомобилей. Теперь базовая ставка будет зависеть от объема и типа двигателя, а коэффициент от его мощности по прогрессивной шкале.

Причем для частных лиц, ввозящих машину для личного пользования, сохраняются льготные условия: до 160 л.с. — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за машину старше трёх лет.

Но всё, что выше этого порога, подпадает под коммерческие тарифы. Разница колоссальная. К примеру, для кроссовера Kia Sorento (194 л.с.) сбор вырастет с 3,4 тыс. до 1,9 млн рублей, увеличение составит почти 58000%. А для BMW X5 с мотором 490 л.с., до 2,7 млн рублей, что больше старой ставки более чем на 81 тысячу процентов.

В ведомстве поясняют, что повышение необходимо, чтобы перекрыть «серые схемы» ввоза машин под видом личного пользования, когда автомобили завозят не для себя, а для последующей перепродажи.

Напомним, утилизационный сбор в России действует с 2012 года. Это разовый платёж, который взимается с производителей, импортеров и покупателей автомобилей за будущую переработку транспортных средств после окончания срока службы. Теперь у тех, кто планировал ввоз автомобиля до подорожания, появился дополнительный месяц, чтобы успеть оформить документы по старым правилам.