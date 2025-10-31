Автовладельцам дали передышку

Но всё, что выше этого порога, подпадает под коммерческие тарифы. Разница колоссальная. К примеру, для кроссовера Kia Sorento (194 л.с.) сбор вырастет с 3,4 тыс. до 1,9 млн рублей, увеличение составит почти 58000%. А для BMW X5 с мотором 490 л.с., до 2,7 млн рублей, что больше старой ставки более чем на 81 тысячу процентов.