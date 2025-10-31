Ричмонд
В Минске будут собирать мусор по-новому: что нужно знать?

В Минске тестируют новую систему вывоза мусора. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение главного инженера ГП «Спецкоммунавтотранс» Андрея Хвина.

«Спецкоммунавтотранс» занимается обслуживанием шести районов Минска. Во дворах столицы устанавливаются контейнеры, предназначенные для смешанного сбора отходов, сбора вторичных материальных ресурсов, а также обустраиваются площадки для крупногабаритных отходов.

Прорабатываются программы и мероприятия, направленные на усовершенствование системы мониторинга транспорта и их маршрутизации, контроля вывоза мусора с контейнерных площадок и от мусороприемных камер. То есть, по словам Хвина, программа даст возможность видеть, где и когда, в какое время вывозились конкретные контейнеры, какого вида. Хвин отметил, что обновляется контейнерный парк, приобретаются мусоровозы, а на них самих устанавливаются датчики GPS. В том числе население информируют по теме сортировки отходов с выездом на места.

Суммарно за год предприятием перевозится около 2,8 тыс. куб.м отходов. Изменения в системе вывоза мусора пока отрабатываются на одном районе. Проверяют на практике программное обеспечение, контролирующее процесс. После того как эксперимент завершится, будет принято решение о масштабировании.