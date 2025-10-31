В Минске будут собирать мусор по-новому: что нужно знать?

Прорабатываются программы и мероприятия, направленные на усовершенствование системы мониторинга транспорта и их маршрутизации, контроля вывоза мусора с контейнерных площадок и от мусороприемных камер. То есть, по словам Хвина, программа даст возможность видеть, где и когда, в какое время вывозились конкретные контейнеры, какого вида. Хвин отметил, что обновляется контейнерный парк, приобретаются мусоровозы, а на них самих устанавливаются датчики GPS. В том числе население информируют по теме сортировки отходов с выездом на места.