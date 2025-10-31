Ричмонд
В профсоюзе сказали, обязаны ли белорусы делить отпуск на части

Профсоюз ответил белорусам, могут ли они не делить отпуск на части.

Источник: Комсомольская правда

В профсоюзе сказали, может ли работодатель не разрешать брать отпуск целиком, а только частями, пишет агентство «Минск-Новости».

Ответ на вопрос был озвучен на республиканском профсоюзном правовом приеме, организованном в Минске. Работник спросил у специалистов профсоюза о том, может ли работодатель требовать разделить отпуск, если работник сам хочет отдыхать полный месяц.

— Трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением (ч.1 ст. 174 Трудового кодекса Беларуси), — отметили в профсоюзе.

И пояснили, что при разделении отпуска одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. При этом решение о разделении отпуска на части не может быть принято в одностороннем порядке. Отпуск наниматель может разделить только по соглашению с работником.

— Отказ предоставить отпуск полной продолжительности неправомерен, — заключили специалисты.

Напомним, большие выходные будут в Беларуси три недели подряд.

