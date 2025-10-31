В длинные выходные ноября парковки станут бесплатными в Нижнем Новгороде

Со 2 по 4 ноября все парковочные пространства в Нижнем Новгороде станут бесплатными. Штрафовать за парковку на платной стоянке не будут.
Напомним, что парковочное пространство Нижнего Новгорода разделено на 116 зон. Большая часть парковочных зон по-прежнему считается условно платной. В основном, они расположены в центре города, а еще несколько — в заречной части.
По выходным, а также в праздничные дни открытые парковки в Нижнем Новгороде становятся доступны всем автомобилистам. В связи с празднованием Дня народного единства с 20:00 1 ноября до 08:00 5 ноября парковаться можно будет бесплатно.
