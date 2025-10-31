Ричмонд
Российские школы уже начали переход на 12-летку — просто его не заметили

Россия в перспективе может перейти на 12-летнее школьное обучение, вопрос заключается только в сроках. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Источник: Life.ru

По его словам, такая модель действует в большинстве развитых стран, где дети начинают учиться с шести лет. Переход, по мнению Гриба, позволит сохранить педагогические кадры и даст выпускникам возможность оканчивать школу к 18 годам.

«Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убеждён, что мы к этому придём, и важно обсудить эту идею без паники», — отметил он в интервью РИА «Новости».

Гриб добавил, что элементы 12-летней модели уже фактически реализуются в России через подготовительные дошкольные программы («нулевки»), где дети осваивают основы чтения и математики. Однако в небольших городах и сёлах доступность таких программ ниже, поэтому вопрос требует комплексного обсуждения. Он подчеркнул, что речь идёт о начале общественной дискуссии, а не о скорых изменениях в учебном процессе.

Ранее Гриб предложил увеличить срок обучения в школах до 12 лет. В Госдуме в ответ на это заявили, что нужно ввести мораторий на изменения в системе образования, чтобы сохранить лучшее из существующего.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.