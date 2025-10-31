Российские школы уже начали переход на 12-летку — просто его не заметили

Гриб добавил, что элементы 12-летней модели уже фактически реализуются в России через подготовительные дошкольные программы («нулевки»), где дети осваивают основы чтения и математики. Однако в небольших городах и сёлах доступность таких программ ниже, поэтому вопрос требует комплексного обсуждения. Он подчеркнул, что речь идёт о начале общественной дискуссии, а не о скорых изменениях в учебном процессе.