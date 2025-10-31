ВЦИОМ назвал топ самых популярных в России иноагентов

Также, по данным ВЦИОМ, в последние годы образ иноагента стал гораздо более узнаваем. Восприятие этого статуса сосредоточено не на организациях, а на знаменитостях, что говорит о медиатизации термина, то есть это уже не столько юридический статус, сколько маркер восприятия того или иного деятеля в культурном и нравственном поле. Маркер этот сосредоточен на негативных смыслах и включает такие ассоциации, как шпион или враг, в чем прослеживается и советское прошлое (враг народа, лазутчик, засланный казачок), и современные элементы (пятая колонна), и общечеловеческие классификации (чужой, опасный).