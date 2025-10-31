Ричмонд
ВЦИОМ назвал топ самых популярных в России иноагентов

Россияне считают Пугачеву иноагентом, хотя она не получала такого статуса.

«Топ-3 узнаваемых иноагентов составили М. Галкин, А. Макаревич и Моргенштерн (А. Пугачева занимает второе место, но статус иноагента примадонна не получала)», — отметили на официальном сайте ВЦИОМ. Отмечается, что самой популярной организацией-иноагентом стал «Дождь» (телеканал признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ). Несмотря на распространенность новостей и другой информации в медиа об иноагентах, многие люди не смогли назвать имя кого-то, кто был бы помещен в этот список.

«Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами — это феномен медиатизации и стигматизации образов в публичном пространстве. Так проявляется коллективная проекция, где известные личности становятся символами “внешней угрозы” и объектом общественного порицания вне фактической юридической базы», — пояснила руководитель медиацентра Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

В исследовании центра подчеркивается, что в последние годы проблематика закона об иноагентах стала россиянам привычнее. Поддержка закона выросла во всех возрастных группах с 54% в 2022 году до 65% в 2025-м, доля противников маркировки «иноагент» сократилась в полтора раза. Вероятнее всего, на это повлияло желание поддержать страну в борьбе с внешним врагом в лице Запада.

Также, по данным ВЦИОМ, в последние годы образ иноагента стал гораздо более узнаваем. Восприятие этого статуса сосредоточено не на организациях, а на знаменитостях, что говорит о медиатизации термина, то есть это уже не столько юридический статус, сколько маркер восприятия того или иного деятеля в культурном и нравственном поле. Маркер этот сосредоточен на негативных смыслах и включает такие ассоциации, как шпион или враг, в чем прослеживается и советское прошлое (враг народа, лазутчик, засланный казачок), и современные элементы (пятая колонна), и общечеловеческие классификации (чужой, опасный).

*Максим Галкин признан иноагентом в РФ.